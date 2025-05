Internationaler Schulungskurs über Museumsmanagement in Hangzhou erfolgreich abgeschlossen

HANGZHOU, China, 14. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Der internationale Schulungskurs über Strategien und Werkzeuge für die Verwaltung von Sammlungen, der gemeinsam von der National Cultural Heritage Administration of China (NCHA), dem International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), und der Alliance for Cultural Heritage in Asia (ACHA) organisiert und vom China National Silk Museum mit Unterstützung des Asian Fund for Cultural Heritage Conservation ausgerichtet wurde, ging am 25. April 2025 in Hangzhou erfolgreich zu Ende.

Im Laufe von 12 Tagen nahmen 37 Teilnehmer aus fast 30 Ländern und Regionen an einer intensiven Lernerfahrung teil, bei der sie sich mit Schlüsselthemen in den Bereichen Sammlungsmanagement, Museumsstrategie, internationale Zusammenarbeit usw. beschäftigten. Unter der Leitung von 18 Dozenten aus der ganzen Welt umfasste der Kurs Vorträge, Gruppendiskussionen, praktische Workshops und Besuche vor Ort, wodurch eine dynamische Plattform für den Wissensaustausch und den Aufbau von Kapazitäten geschaffen wurde.