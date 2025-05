Quantinuum und Al Rabban Capital starten Joint Venture zur Beschleunigung der Einführung von Quantencomputing in Katar und der Region

DOHA, Katar, 15. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Quantinuum, der weltweit führende Anbieter von Quantencomputing-Lösungen, gründet ein in Katar eingetragenes Joint Venture mit Al Rabban Capital, einer Abteilung der Al Rabban Holding Company, einem der bekanntesten Unternehmen Katars. Das Joint Venture wird die Einführung von Quantencomputing in Katar und der Region beschleunigen und die USA und Katar strategisch als weltweit führende Unternehmen in der Quantenrevolution positionieren. Diese erste Quantentechnologie-Partnerschaft ihrer Art wurde vom Präsidenten der Vereinigten Staaten bei seinem historischen Staatsbesuch in Katar hervorgehoben.

Das Joint Venture verfolgt drei Hauptziele: Ermöglichung des Zugangs zu den weltweit führenden Quantentechnologien von Quantinuum in der Region; gemeinsame Entwicklung von Quantencomputing-Anwendungen, die auf die regionalen Bedürfnisse in Bereichen wie neue Energie, Materialentdeckung, Präzisionsmedizin, Genomik und Finanzdienstleistungen zugeschnitten sind, wobei sich in der Ära der Generative Quantum AI (GenQAI) neue Möglichkeiten ergeben; und Ausbildung der nächsten Generation von Quantencomputing-Entwicklern in Katar und der Region.

Quantinuum baut seine globale Präsenz stetig aus, um der wachsenden internationalen Nachfrage nach seinen Technologien und Anwendungen gerecht zu werden. Die Expansion des Unternehmens in die Golfregion, beginnend mit Katar, folgt auf sein erfolgreiches Wachstum in den USA, Großbritannien, Europa und im indopazifischen Raum. Dieses Joint Venture spiegelt das gemeinsame Engagement der USA und Katars wider, die strategischen Beziehungen zu stärken, bilaterale Investitionen in zukunftsträchtige Industrien anzuregen und die technologische Führerschaft und den gemeinsamen Wohlstand zu fördern.

Das Joint Venture von Quantinuum mit Al Rabban Capital baut auf der im vergangenen Jahr angekündigten Partnerschaft mit der Hamad Bin Khalifa University und dem Qatar Center for Quantum Computing (QC2), dem führenden Zentrum für Quantenforschung in Katar, auf.

„Dies ist ein entscheidender Moment in Katars Bestreben, ein regionales Zentrum für Spitzentechnologien wie das Quantencomputing zu werden", sagte Abdulaziz Khalid Al Rabban, Chairman von Al Rabban Capital. „Wir arbeiten mit Quantinuum zusammen, um erstklassige Quantenlösungen zu liefern, die das Wirtschaftswachstum in Katar und der Region fördern."

„Dieses Joint Venture unterstreicht unsere gemeinsame Vision, bei transformativen Technologien führend zu sein", sagte Dr. Rajeeb Hazra, President und CEO von Quantinuum. „Gemeinsam mit Al Rabban Capital beschleunigen wir die kommerzielle Einführung von Quantencomputing in Katar und der Region und dienen gleichzeitig den strategischen Interessen der USA und Katars."

Quantinuum ist weltweit führend im Bereich Quantencomputing. Die Quantensysteme des Unternehmens bieten die höchste Leistung bei wichtigen Branchenbenchmarks. Die mehr als 550 Mitarbeiter von Quantinuum, darunter mehr als 370 Wissenschaftler und Ingenieure in den USA, Großbritannien, Deutschland und Japan, treiben die Quantencomputing-Revolution voran.

Al Rabban Capital (ARC) ist ein katarisches Investment- und Beratungsunternehmen, das das Unternehmenswachstum in Katar und dem Golfkooperationsrat (GCC) vorantreibt. ARC ermöglicht den Markteintritt und die Expansion durch Joint Ventures, strategische Partnerschaften und fundierte Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten. ARC unterstützt sowohl Initiativen des öffentlichen als auch des privaten Sektors mit maßgeschneiderten End-to-End-Lösungen. Über das Kapital hinaus bieten ARC strategische Beratung, Governance und Zugang zu einem soliden regionalen Netzwerk. Zu den Schwerpunkten von ARC gehören KI, Quantentechnologie, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit, wobei das Unternehmen sich für ein effektives Wachstum einsetzt.

