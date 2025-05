Bench International führt Bench On Demand ein, um Führungskräfte auf Zeit und mit begrenzter Kapazität bereitzustellen

SAN DIEGO, 15. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Bench International, das dienstälteste, von einer Frau gegründete Personalberatungsunternehmen in der Biowissenschaftsbranche, gab heute die Einführung von Bench On Demand bekannt, einem neuen Service, der flexiblen Zugang zu hochkarätigen Führungskräften auf Teil- oder Interimsbasis bietet. Diese Initiative erweitert die 50-jährige Erfahrung von Bench in der Vermittlung von strategischen Führungskräften, indem sie Unternehmen der Biowissenschaften den Zugang zu Tausenden von Fachexperten ermöglicht, die auf das Tempo und die Prioritäten ihres Unternehmens abgestimmt sind, ohne die Kosten für die Einstellung von Vollzeitkräften. Da immer mehr Unternehmen damit zu kämpfen haben, die Forderungen von Investoren und Vorständen nach schneller Umsetzung zu erfüllen, wird Bench On Demand zu einer wichtigen Lösung, um Führungslücken sofort und effektiv zu schließen.

Bench On Demand erfüllt den dringenden Bedarf an skalierbaren, hochwirksamen Führungslösungen in einem sich schnell entwickelnden und finanziell eingeschränkten Markt. Das Angebot stützt sich auf die fünf Jahrzehnte lange Erfahrung von Bench in der Suche nach Führungskräften für die Biowissenschaften und bietet den Kunden Zugang zu erfahrenen Fachleuten, die schnell eingreifen, sofortigen Mehrwert liefern und Unternehmen dabei helfen können, kritische Wendepunkte zu meistern. Dazu gehören die Beschleunigung von wichtigen Meilensteinen, die Überbrückung von Talentlücken oder die Unterstützung der organisatorischen Umgestaltung.