Cariflex eröffnet nach einer Investition von über 350 Mio. USD das weltweit größte Werk für Polyisopren-Latex in Singapur

SINGAPUR, 15. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Cariflex Pte. Ltd. (Cariflex), der Weltmarktführer bei Polyisopren-Kautschuklatex für medizinische Anwendungen und hundertprozentige Tochtergesellschaft von DL Chemical Co. (DL Chemical), hat heute seine neue Polyisopren-Latex-Anlage auf Jurong Island, Singapur, offiziell eingeweiht. Mit einer Investition von 355 Mio. USD ist die Anlage die weltweit größte ihrer Art und wird die Produktionskapazität von Cariflex erheblich erweitern, um die steigende Nachfrage nach hochwertigem synthetischem Latex für medizinische und schützende Anwendungen zu decken.

Die Einweihungszeremonie wurde von Dr. Tan See Leng, Singapurs Minister für Arbeitskräfte und Zweiter Minister für Handel und Industrie, in Anwesenheit von S.E. durchgeführt. Hong Jin Wook, Botschafter der Republik Korea, Herr Kim Jong Hyun, Geschäftsführer von DL Chemical, Herr Ryu Sang Woo, Geschäftsführer von Cariflex, Herr Prakash Kolluri, Mitglied des Vorstands von Cariflex und Präsident, Polymer Business, Kraton, und Herr Lim Wey-Len, geschäftsführender Vizepräsident des Singapore Economic Development Board (EDB), Frau Christine Wong, Stellvertretender Geschäftsführer Cluster Group, JTC und weitere hochrangige Gäste.

Stärkung des Cariflex-Fertigungsnetzes

Mit Unterstützung von EDB und JTC spielt die Anlage in Singapur eine wichtige Rolle für Cariflex, um Südostasien, wo sich wichtige Produktionsstätten für OP-Handschuhe und Kondome befinden, bedienen zu können. Das 6,1 Hektar große Werk deckt die wachsende Nachfrage auf diesen und anderen Märkten ab, z. B. für nicht-chirurgische medizinische Handschuhe, Klebstoffe und Laminate, und trägt damit zur weiteren Diversifizierung des Unternehmens bei. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Cariflex seine Produktionskapazitäten in Brasilien und zuvor in Japan erweitert, einschließlich einer 50 Mio. USD teuren Erweiterung des Werks in Paulinia im Jahr 2021.

Ryu Sang Woo, Geschäftsführer bei Cariflex, sagte: „Wir haben unsere neue Anlage hier in Singapur strategisch günstig gelegen, in unmittelbarer Nähe unserer wichtigsten Kunden. Singapurs florierende Finanz-, Innovations- und Logistikzentren sowie die hochqualifizierten Arbeitskräfte und der starke Schutz des geistigen Eigentums machten es zur idealen Wahl für unsere Investition."

„Diese neue Anlage wird es uns ermöglichen, die Produktion zu erweitern und gleichzeitig unsere Kunden mit einer vielfältigen und zuverlässigen Versorgung mit hochwertigen Materialien zu versorgen, was unsere Führungsposition auf dem globalen Polyisopren-Latex-Markt stärkt", fügte er hinzu.

Mit dem Bau der Anlage wurde im Jahr 2022 begonnen, der Betrieb soll im November 2024 aufgenommen werden. Die Anlage ist für eine modulare Erweiterung ausgelegt, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Bei vollständiger Inbetriebnahme wird sich die Produktionskapazität von Cariflex für Polyisoprenlatex bis 2023 verdoppeln.

Investitionen in Talente und langfristige Karrieren

Die Eröffnung dieses Werks steht auch im Einklang mit Singapurs Bestreben, hochwertige, innovationsorientierte Industrien zu fördern, die sinnvolle und integrative Beschäftigungsmöglichkeiten für Einheimische bieten.

Die Einrichtung hat rund 80 neue Dauerstellen geschaffen, die mehrheitlich von Singapurern besetzt werden. Cariflex hat in die Entwicklung seiner Talente durch Schulungsprogramme in seinen Betrieben in Brasilien und an den Standorten von DL Chemical in Korea investiert, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen Betrieb, Sicherheit, Qualität und digitale Systeme liegt. Diese Bemühungen unterstützen das langfristige Engagement von Cariflex für die Förderung der beruflichen Entwicklung, auch für Nicht-Absolventen durch Mentorenprogramme.

Für die regionale Nachfrage positioniert

Im Jahr 2020 verlegte Cariflex seinen globalen Hauptsitz nach Singapur, um die Integration zwischen Handel und Produktion zu stärken. Cariflex ist das einzige Unternehmen weltweit, das synthetischen Kautschuk und Latex auf Basis anionischer Katalysatoren herstellt, der für seine überragende Reinheit, Transparenz und Weichheit bekannt ist.

