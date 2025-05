Wie läuft es beim Klimaschutz? Expertenrat gibt Überblick

BERLIN (dpa-AFX) - Der sogenannte Expertenrat für Klimafragen gibt an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) einen Überblick zu den deutschen Treibhausgas-Emissionen des vergangenen Jahrs. Die Fachleute haben auch geprüft, ob die Bundesrepublik mit Blick auf ihre Klimaziele für das Jahr 2030 auf Kurs ist.

Umweltbundesamt: 3,4 Prozent weniger Emissionen



In seinem neuen Bericht prüft der Rat die Mitte März vom Umweltbundesamt (UBA) vorgelegten Daten für das vergangene Jahr. Das UBA ging davon aus, dass der deutsche Ausstoß an Treibhausgasen im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent gegenüber 2023 gesunken ist - auf 649 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Zur besseren Vergleichbarkeit werden andere Treibhausgase in Kohlendioxid (CO2) umgerechnet.

Die gesetzlich erlaubte, angepasste Jahresemissionsgesamtmenge von 693,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten wurde damit recht deutlich unterschritten. Der Gebäudesektor und der Verkehrsbereich hielten ihre CO2-Sparvorgaben demnach nicht ein.

Die UBA-Daten zeigten auch, dass das Ziel, die Emissionen bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu mindern, in greifbarer Nähe ist. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein, also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen, als wieder gespeichert werden können./hrz/DP/jha