Ucore erhält 18,4 Mio. USD für Kommerzialisierung von Seltenen Erden-Technologie

Das ist nun wirklich ein Hammer! Brandaktuell kam gerade über den Ticker, dass das US-Verteidigungsministerium der kanadischen Ucore Rare Metals (WKN A2QJQ4 / TSXV UCU) 18,4 Mio. US-Dollar zur Verfügung stellt, um ihre RapidSX-Technologie zur Separierung Seltener Erden-Elemente in Richtung Vollbetrieb voranzutreiben!

Dazu gehören sowohl die Erweiterung der bereits in Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium laufenden Arbeiten im Rahmen eines Demonstrationsprojekts, für das Ucore bereits 4 Mio. USD zur Verfügung gestellt bekam, als auch die Errichtung und Inbetriebnahme eines RapidSX-Produktionsmoduls von kommerziellem Ausmaß und der Technologietransfer im Bereich Systemtechnik von der kanadischen Demonstrationsanlage von Ucore zu der bereits im Aufbau befindlichen kommerziellen Anlage in den Vereinigten Staaten (Louisiana).

Erste Produktion für das zweite Halbjahr 2026 geplant

Die erste Phase der Arbeiten im Rahmen des Prototypprojekts in der Demonstrationsanlage von Ucore in Kingston, Ontario, wird in Kürze abgeschlossen, sodass dann die jetzt finanzierte zweite Phase beginnen kann, die vorsieht, Ucores RapidSX-Technologie für die im Aufbau befindliche Seltene Erden-Elemente-Raffinerie im Louisiana Strategic Metals Complex (SMC) in Alexandria, Louisiana, weiter ausbauen und kommerzialisieren. Das soll erreicht werden, indem man eine fertige, RapidSX-Maschine von kommerziellem Ausmaß installiert, die in der Lage sein wird, die Produktion von Pr, Nd, Sm, Gd, Tb und/oder Dy in kommerziellem Maßstab zu demonstrieren. Das wären übrigens sechs der sieben Seltene Erden-Elemente, die die Volksrepublik China auf Liste für Exportlizenzeinschränkungen gesetzt hat…

Darüber hinaus soll ein systemtechnischer Ansatz verfolgt werden, um den Wissenstransfer der innovativen RapidSX™-Technologie von Kingston nach Louisiana zu erleichtern. Im SMC sollen dann Kapazitäten für die Verarbeitung von Hunderten Tonnen schwerer und/oder leichter Gesamtseltenererdenoxide (Total Rare Earth Oxide bzw. TREO) errichtet werden, welche die gleiche RapidSX-Technologieplattform nutzen.

Man geht davon aus, dass Ucore nach erfolgreichem Abschluss dieses Projekts weitere RapidSX-Machinen herstellen wird, um die geplante erste Phase des Projekts zur Errichtung von TREO-Verarbeitungsmaschinen mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Jahr abzuschließen!

Die gleichzeitige Konstruktion und Produktion werde, so das Unternehmen, durch die einzigartigen modularen und anpassungsfähigen Eigenschaften der RapidSX-Technologieplattform ermöglicht, die mit der intelligenten Beschaffung und dem Einsatz von Investitionskapital koordiniert werde.

Ucore-CEO Pat Ryan erklärt „Das Geschäftsmodell von Ucore basiert auf 1) der Zusammenarbeit mit einer Reihe gleichgesinnter kommerzieller und staatlicher Partner aus vor- und nachgelagerten Bereichen und 2) der Umsetzung des nächsten logischen Sprungs in der kommerziellen Technologie zur Trennung kritischer Metalle, der aus westlicher Innovation resultiert. Ucore ist dem US-Verteidigungsministerium sehr dankbar für diese Chance und die potenziellen zukünftigen Möglichkeiten, die nun zu diesem speziellen Erweiterungsprojekt zur Aufnahme der Produktion in vollem Umfang geführt haben.“

Entscheidender Schritt in der Entwicklung sicherer, westlicher Seltene Erden-Lieferketten

Nach Ansicht von Herrn Ryan ist diese Finanzierungsvereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium nicht nur ein entscheidender Schritt für sein Unternehmen auf dem Weg zur Kommerzialisierung von RapidSX sondern auch für die Weiterentwicklung der westlichen Lieferkette für Seltene Erden und die Versorgungssicherheit Nordamerikas in Bezug auf „kritische Metalle“, die ohne eine global konkurrenzfähige Verarbeitung nicht existieren könne.

Fazit: Offensichtlich hat man in der US-Regierung Ucore Rare Metals (WKN A2QJQ4 / TSXV UCU) endgültig als wichtigen, zukünftigen Bestandteil einer sicheren, westlichen bzw. nordamerikanischen Seltene Erden-Lieferketten identifiziert. Interessanterweise war die erste Phase des Demonstrationsprojekts für das US-Verteidigungsministerium noch unter der Ägide von Joe Biden erfolgt und wird nun von der Trump-Regierung ausgeweitet, was Bände für die Bedeutung der Technologie spricht! Und man hat es offensichtlich eilig, denn mit den jetzt bereitgestellten 18,4 Mio. USD soll eine erste Produktion bereits im zweiten Halbjahr 2026 anlaufen, während parallel die Kapazitäten erweitert werden. Ucore ist offenbar so richtig am richtigen Ort zur richtigen Zeit!

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft.