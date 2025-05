RWE verzeichnet wie erwartet Einbußen - Schwaches Handelsergebnis

Superworld schrieb 30.04.25, 21:00

Ich kann verstehen, dass Aktionärsvertreter und andere Profis lieber vor Ort wären. Auch Kleinaktionäre die im Ruhrpott wohnen hätten da lieber ihren Rentnertreff mit gedecktem Mittagstisch. Ich dagegen hätte allerspätestens um 3:00 Uhr in der Nacht aufstehen müssen um mit dem ICE um 9:00 Uhr in Essen Hbf zu sein, falls pünktlich. In der Teilnehmerliste waren knapp 250 Personen angemeldet online, anhand der Aktienstückzahlen die meisten davon offensichtlich Kleinaktionäre. An einer HV in Präsenz hätte ich jedenfalls nicht teilgenommen.



Und ganz ehrlich gesagt, anstatt deiner rechtskonservativen Ergüsse hättest du besser etwas Vernünftiges von der HV schreiben können. Vielleicht schreibe ich noch was.