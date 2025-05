Investieren wie Warren Buffett Buffetts Geheimtipp: Was Anleger von der ersten Fortune-500-Chefin lernen können Auf der diesjährigen Hauptversammlung von Berkshire Hathaway kündigte Buffett nicht nur seinen Rücktritt als CEO an, sondern gab auch einen Filmtipp. "Jeder Amerikaner sollte diesen Film sehen”, so die Investorenlegende.