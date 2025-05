Luft scheint erst einmal raus

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE ERWARTET - Nach seinem Rekord vom Montag bleibt der Dax wohl auch am Donnerstag im Konsolidierungsmodus. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start etwa 0,3 Prozent tiefer auf 23.464 Punkte. Zu Wochenbeginn hatte er mit 23.911 Punkten sein Jahresplus auf 20 Prozent erhöht. Nach wenig Bewegung an der Wall Street dominierten am Morgen in Asien die Verlierer. Die Erleichterungsrally im Zuge der Zoll-Entspannung zwischen China und den USA werde inzwischen einem Realitätscheck unterzogen, schrieb der Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Folge seien erste Gewinnmitnahmen.

USA: - WENIG BEWEGUNG - US-Technologiewerte haben am Mittwoch ihren Vortagesschwung mit etwas moderaterem Tempo mitgenommen. KI-Aktien standen bei Anlegern hoch im Kurs. Hintergrund ist die entsprechende Fantasie in den Golfstaaten im Zuge des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in der Region und die damit verbundenen Aufträge für die Wirtschaft. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann auf dem höchsten Niveau seit Ende Februar 0,57 Prozent auf 21.319,21 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,10 Prozent auf 5.892,58 Punkte zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte wie schon am Vortag das Nachsehen mit minus 0,21 Prozent auf 42.051,06 Punkte. Aktien von Pharmakonzernen lagen im Dow hinten. Merck & Co etwa büßten als Indexschlusslicht mehr als 4 Prozent ein.

ASIEN: - VERLUSTE - An den Börsen Asiens ist es am Donnerstag überwiegend nach unten gegangen. Die Erleichterungsrally im Zuge der Zoll-Entspannung zwischen China und den USA werde inzwischen einem Realitätscheck unterzogen, schrieb der Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. In Japan fiel der 225 Werte umfassenden Leitindex Nikkei-Index zuletzt um 0,8 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien sank um 0,6 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte rund ein halbes Prozent ein.

DAX 23527,01 -0,47%

XDAX 23483,13 -0,47%

EuroSTOXX 50 5403,44 -0,24%

DJIA 42051,06 -0,21%

S&P 500 5892,58 0,10%

NASDAQ 100 21319,21 0,57%

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 129,21 +0,02% °



DEVISEN:



Euro/USD 1,1197 0,21%

USD/Yen 145,99 -0,52%

Euro/Yen 163,46 -0,33%

BITCOIN:



Bitcoin 102.666 -0,84%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:



Brent 64,60 -1,49 USD WTI 61,68 -1,47 USD °



