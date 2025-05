UBS hebt Suss Microtec auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 40 Euro

JBelfort schrieb 09.01.25, 15:40

Ich habe meine Antwort von IR erhalten. Kopiere sie hier mal rein und hoffe das Herr Mangold von IR damit kein Problem hat



"Mit der Frage sind Sie nicht alleine, wir werden voraussichtlich auf einem CMD im Q3 oder Q4 2025 ausführlicher über die Capital Allocation sprechen. In der aktuellen Lage gibt es zwei Antworten auf die Frage:

- Wir haben mit dem Aufbau des Standorts in Taiwan CapEx in höhe von 15m – 20m € in Aussicht. Der CapEx wird voraussichtlich voll im Jahr 2025 anfallen und schmälert die Position.

- Historisch war die finanzielle Situation nicht immer so gut und SUSS hat oft von wichtigen Kunden gehört, dass das Äquivalent von einem Quartal an Umsatz an Cash eigentlich der Puffer ist, den sie bei Schlüssellieferanten gerne sehen wollen. Damit können wir jetzt auch nach außen eine gewisse Stabilität demonstrieren.

Also ja, es gibt schon konkrete Pläne: Kapazitätsaufbau und Rücklage."



Er schrieb auch folgendes, als ich eine Frohes Neues gewünscht habe. Und zwar "Der Start war, wie Sie sicher gesehen haben, überraschend holprig".



Tja, dort ist man über die Analysten wahrscheinlich auch stark überrascht.



Gruß,



JB