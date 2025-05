Der Ansatz von SolaXCloud zur Einhaltung der NIS2-Richtlinie

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Da der globale Energiesektor einen digitalen

Wandel durchläuft, war die Notwendigkeit einer robusten Cybersicherheit noch nie

so wichtig wie heute. SolaX Power, ein führendes Unternehmen für saubere

Energielösungen, steht mit der Einführung seiner SolaXCloud-Sicherheitsstrategie

an vorderster Front dieser Herausforderung. Dieser umfassende Ansatz

konzentriert sich nicht nur auf die Gewährleistung der Datensicherheit, sondern

steht auch im Einklang mit der NIS2-Richtlinie , einer wichtigen Verordnung zur

Stärkung der Cybersicherheit in der gesamten EU, insbesondere in kritischen

Infrastruktursektoren wie der Energiebranche.



Navigieren durch die Landschaft der Cybersicherheit im Bereich der sauberen

Energie







Cyber-Bedrohungen. Schwachstellen in Energiemanagementplattformen können

weitreichende Folgen haben, von der Gefährdung personenbezogener Daten bis hin

zur Destabilisierung des Netzes selbst. Mit SolaXCloud hat SolaX Power einen

robusten Rahmen für die Cybersicherheit entwickelt, der sowohl dem Datenschutz

als auch der Systemintegrität Priorität einräumt und die Nutzer der Plattform

vor diesen neuen Risiken schützt.



"Cybersicherheit ist das Rückgrat der sauberen Energierevolution", sagte Kevin

Xiao, Direktor für intelligente Energie bei SolaX Power. "Mit SolaXCloud

verbessern wir nicht nur die Energieeffizienz, sondern wir schützen auch die

kritische Infrastruktur, die eine nachhaltige Zukunft unterstützt."



Angleichung an die NIS2-Richtlinie zur Verbesserung der Cyber-Resilienz



SolaXCloud wurde sorgfältig entwickelt, um die strengen Anforderungen der

NIS2-Richtlinie zu erfüllen und sicherzustellen, dass die Plattform den

EU-Standards für Cybersicherheit sowie dem Schutz kritischer Infrastrukturen

entspricht. Im Rahmen der laufenden Bemühungen der EU, die Widerstandsfähigkeit

im Bereich der Cybersicherheit zu verbessern, unterstreicht die NIS2-Richtlinie

die Notwendigkeit robuster, proaktiver Cybersicherheitsmaßnahmen in allen

Branchen, die auf vernetzte Technologien angewiesen sind, einschließlich des

Energiesektors.



Darüber hinaus hält sich SolaXCloud an die Anforderungen internationaler

Vorschriften zur Datensicherheit und zum Schutz der Privatsphäre wie ISO/IEC

27001 für Informationssicherheits-Managementsysteme, DSGVO

(Datenschutz-Grundverordnung), PSTI (Produktsicherheit und

Telekommunikationsinfrastrukturvorschriften) sowie CCPA (kalifornisches

Verbraucherdatenschutzgesetz) und übernimmt aktiv die besten Praktiken der

Branche, um die Sicherheit, Compliance und Zuverlässigkeit der Plattform zu Seite 2 ► Seite 1 von 2





