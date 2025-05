TUI Group: Umsatzwachstum trotz Osterverlagerung – Ausblick bleibt positiv!

Die TUI Group hat im zweiten Geschäftsquartal 2025, das von Januar bis März lief, einen Umsatz von rund 3,71 Milliarden Euro erzielt, was einem leichten Anstieg von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der späte Ostertermin, der in diesem Jahr in den April fiel, hat jedoch das Quartalsergebnis negativ beeinflusst, da die Umsätze und Ergebnisbeiträge aus dem wichtigen Ostergeschäft in das dritte Quartal verschoben wurden. Der operative Verlust (bereinigtes EBIT) belief sich auf 207 Millionen Euro, wobei bereinigt um den Ostereffekt ein positiver Trend von 14 Millionen Euro erkennbar war.

Im gesamten Winterhalbjahr erzielte TUI einen Umsatz von etwa 8,6 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von fast acht Prozent entspricht. Der bereinigte operative Verlust verringerte sich um 15 Prozent auf 156 Millionen Euro, während der Nettoverlust für die ersten sechs Monate bei knapp 392 Millionen Euro lag, was einem Rückgang von sechs Prozent entspricht. Das Segment „Urlaubserlebnisse“, das Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitäten umfasst, bleibt die treibende Kraft des Unternehmens. Die Hotels konnten ihre Auslastung steigern und höhere Preise durchsetzen, während das Kreuzfahrtgeschäft mit einem Rekordwert von 82 Millionen Euro aufwartete.