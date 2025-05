Bayer bleibt optimistisch: Starke Pharmazahlen trotz Agrar-Herausforderungen!

Die Pharmasparte des Unternehmens zeigt sich jedoch robust und übertrifft die Erwartungen. Im ersten Quartal stieg das bereinigte EBITDA in diesem Segment um 12,4 Prozent, während das Gesamt-EBITDA des Konzerns um 7,4 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro zurückging. Der Umsatz stagnierte bei 13,7 Milliarden Euro, und der Überschuss fiel um 35 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, was zu einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,49 Euro führte – etwa 12 Prozent weniger als im Vorjahr.

Bayer bleibt trotz Herausforderungen in der Agrarsparte und der Schließung eines Werks in Frankfurt optimistisch für 2025. Der Konzern hat seinen währungsbereinigten Ausblick bestätigt, mit einem bereinigten EBITDA von 9,3 bis 9,8 Milliarden Euro und einem Umsatz zwischen 45 und 47 Milliarden Euro. Diese Prognose berücksichtigt Wechselkurseinflüsse, die den Zielkorridor um jeweils 100 Millionen Euro nach unten verschieben. Gleichzeitig rechnet Bayer mit Sonderbelastungen von etwa 1,5 Milliarden Euro aufgrund steigender Rechtsrisiken.

Im Agrarsegment sieht sich Bayer mit anhaltendem Preisdruck, insbesondere bei Glyphosat, konfrontiert. Das EBITDA dieser Sparte sank um 10,2 Prozent, was die Entscheidung zur Schließung des Frankfurter Standorts mit rund 500 Mitarbeitern bis 2028 nach sich zog. Die Forschung und Entwicklung werden künftig in Monheim gebündelt, während in Dormagen etwa 200 Stellen abgebaut werden. Bayer begründet diese Maßnahmen mit dem intensiven Wettbewerb durch asiatische Hersteller, die mit niedrigen Preisen auf den Markt drängen. Die IG BCE und der Gesamtbetriebsrat kritisierten die Schließung scharf, da dies der erste Verlust eines deutschen Standorts für Bayer darstellt.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt der Konzern auf Kurs, seine Effizienzmaßnahmen umzusetzen, die bis 2029 jährlich über eine Milliarde Euro zum Gewinn beitragen sollen. Die positiven Zahlen aus der Pharmasparte haben bei den Aktionären für Freude gesorgt, was zu einem Anstieg der Aktie um über elf Prozent führte, bevor sie in den folgenden Tagen wieder fiel.

Insgesamt zeigt sich Bayer in einem schwierigen Marktumfeld resilient, insbesondere durch die starke Leistung im Pharmabereich, während gleichzeitig strategische Anpassungen im Agrarsegment notwendig sind, um den Herausforderungen der Branche zu begegnen.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 22,22EUR auf Lang & Schwarz (15. Mai 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.