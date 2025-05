Übernahmepoker um ProSiebenSat.1: PPF bietet 7 Euro je Aktie – was nun?

Im Übernahmepoker um den Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat der tschechische Großaktionär PPF Group, kontrolliert von den Erben des verstorbenen Milliardärs Petr Kellner, ein konkurrierendes Angebot in Höhe von sieben Euro je Aktie angekündigt. Mit diesem Schritt will PPF seine Beteiligung von derzeit knapp 15 Prozent auf bis zu 29,99 Prozent erhöhen, ohne die 30-Prozent-Schwelle zu überschreiten, die eine Pflichtofferte für den gesamten Konzern auslösen würde. Das Angebot von PPF liegt mehr als 17 Prozent über dem Schlusskurs der ProSiebenSat.1-Aktie vom Freitag und übertrifft deutlich das Angebot der italienischen MFE-MediaForEurope, die bereits über 30 Prozent an ProSiebenSat.1 hält und ein Angebot von 4,48 Euro in bar sowie 0,4 A-Aktien ihres Unternehmens unterbreitet hat.

Die Reaktion des Marktes auf das PPF-Angebot war sofort positiv: Die ProSiebenSat.1-Aktie stieg am Montag um über 17 Prozent und erreichte den gebotenen Preis von rund sieben Euro. PPF hat sich als langfristig orientierter Investor positioniert und strebt eine Vertretung im Aufsichtsrat an, um die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu unterstützen. Der Vorstand von ProSiebenSat.1 hat das Angebot von PPF als "attraktive Alternative" zur MFE-Offerte bezeichnet.