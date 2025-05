Alphabet unter Druck: KI-Herausforderungen und Investoren-Skepsis wachsen!

Alphabet, das Mutterunternehmen von Google, sieht sich derzeit mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, die sowohl aus einem anhaltenden Kartellstreit als auch aus dem Druck der Investoren resultieren. Diese Investoren fordern klare Renditen für die hohen Investitionen, die das Unternehmen in Künstliche Intelligenz (KI) tätigt. Diese Unsicherheiten spiegeln sich auch in der Bewertung der Analysten wider. Die renommierte Investmentfirma Wedbush hat kürzlich Alphabet aus ihrer „Best Ideas List“ gestrichen, obwohl sie das Unternehmen langfristig weiterhin als attraktiv einschätzt. Der Grund für diese Entscheidung liegt in der Volatilität der Aktie, die durch die Unsicherheiten rund um die Auswirkungen von KI auf das Geschäftsmodell von Alphabet verstärkt wird.

Wedbush ist der Ansicht, dass Alphabet den Technologiewandel bewältigen kann, rechnet jedoch mit einem längeren Anpassungsprozess, der zu einem Bewertungsabschlag an der Börse führen könnte. Die Investoren sind zunehmend besorgt über die Fähigkeit von Google, im Wettbewerb um KI-Technologien Schritt zu halten, insbesondere angesichts der drohenden Kartellklage, die das Such- und Werbetechnologiegeschäft des Unternehmens betrifft. In Vorbereitung auf die jährliche Entwicklerkonferenz hat Google bereits verschiedene KI-Produkte vorgestellt, um seine Innovationskraft zu demonstrieren.