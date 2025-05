Evonik übertrifft Analystenprognosen: Starkes Wachstum im Segment Nutrition!

Besonders hervorzuheben ist das Segment Nutrition & Health, wo das bereinigte EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent anstieg. Diese positive Entwicklung wird auf eine starke Nachfrage und attraktive Preise im Bereich Tierernährung zurückgeführt. Zudem erholte sich das Geschäft mit Gesundheitsprodukten deutlich vom schwachen Vorjahresquartal. Ein positiver Sondereffekt in Höhe von 20 Millionen Euro im Tierernährungssegment, bedingt durch die vorzeitige Kündigung eines Pay-or-Take-Vertrags, trug ebenfalls zur Verbesserung bei.

Evonik hat im ersten Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten übertroffen und seine Jahresprognose bekräftigt. Laut Oliver Schwarz von Warburg Research lagen die Ergebnisse sowohl über dem Marktkonsens als auch über den eigenen Schätzungen des Unternehmens. Der Umsatz blieb trotz eines um fünf Prozent höheren Absatzvolumens nahezu stabil, was auf durchschnittlich zwei Prozent niedrigere Verkaufspreise zurückzuführen ist. Wechselkurseffekte trugen ein Prozent zum Umsatz bei, während Veränderungen im Konsolidierungskreis den Umsatz um zwei Prozent drückten. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich im Jahresvergleich von 13,8 auf 14,8 Prozent.

Im Gegensatz dazu war das Ergebnis im Bereich Smart Materials weniger erfreulich, da hier das bereinigte EBITDA aufgrund fehlender Lizenzeinnahmen für Wasserstoffperoxid (H₂O₂) einbrach. Im Segment Specialty Additives blieb das Ergebnis stabil, während im Bereich Infrastructure/Others niedrigere C4-Erträge und der Verkauf des Superabsorber-Geschäfts das Ergebnis belasteten.

Trotz einer vorsichtigeren makroökonomischen Lage und zusätzlicher Währungsbelastungen hält Evonik an seiner Prognose fest und strebt ein bereinigtes EBITDA zwischen zwei und 2,3 Milliarden Euro für das laufende Geschäftsjahr an. Warburg Research bleibt bei seiner Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 25,40 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von rund 26,5 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,08 Euro bedeutet.

Die Mehrheit der Analysten empfiehlt die Evonik-Aktie zum Kauf, mit einem durchschnittlichen Kursziel von etwa 21,58 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von rund 7,5 Prozent entspricht. Evonik wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 12,3 bewertet und weist eine Dividendenrendite von rund 5,8 Prozent auf. Die DZ Bank hat die Einstufung auf "Kaufen" belassen und einen fairen Aktienwert von 24 Euro angegeben.

