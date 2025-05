USA und China senken Zölle: Nvidia-Aktien steigen – Analysten optimistisch!

Die jüngste Einigung zwischen den USA und China zur vorübergehenden Aussetzung gegenseitiger Strafzölle hat an den Märkten für Erleichterung gesorgt und insbesondere die Aktien der Halbleiterbranche, darunter Nvidia, beflügelt. Am Montag erlebten internationale Technologiekonzerne, insbesondere Chip-Hersteller, einen signifikanten Kursanstieg. Die neue Regelung sieht vor, dass die bisherigen hohen Zölle von bis zu 145 Prozent auf nur noch 10 Prozent gesenkt werden, was für Unternehmen wie Nvidia, die stark von globalen Lieferketten und der Nachfrage in China abhängen, von großer Bedeutung ist.

Die UBS hat trotz einer Senkung des Kursziels für Nvidia von 180 auf 175 US-Dollar ihre Kaufempfehlung beibehalten. Analysten der Bank erwarten ein starkes Wachstum im zweiten Halbjahr 2025 und prognostizieren ein Ergebnis je Aktie (EPS) von nahezu 5,90 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026. Diese optimistische Einschätzung wird durch die positive Marktentwicklung und die geopolitische Stabilität zwischen den USA und China gestützt.