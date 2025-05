Daimler Truck: Absatzrückgang, aber Gewinn übertrifft Analystenprognosen!

Der Absatz von batterieelektrischen Lkw und Bussen (ZEVs) ging leicht auf 759 Einheiten zurück, während der Auftragseingang für ZEVs auf 1.266 Einheiten stieg. Insgesamt verzeichnete der Konzern einen Auftragseingang von 103.151 Einheiten, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt, insbesondere in Nordamerika, wo die Bestellungen um 29 Prozent sanken. Im Gegensatz dazu konnte Mercedes-Benz Trucks einen Bestellanstieg von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnen.

Die Aktie von Daimler Truck liegt auf Jahressicht etwa 7 Prozent im Minus, hat jedoch in den letzten Wochen deutlich an Wert gewonnen. Analysten heben hervor, dass die Profitabilität auf dem nordamerikanischen Markt besser als erwartet war, was zur positiven Kursentwicklung beigetragen hat.

Für das Gesamtjahr hat Daimler Truck seine Prognosen aufgrund der unsicheren Marktentwicklung in Nordamerika angepasst. Der Absatz für schwere Lkw der Klasse 8 wird nun auf 260.000 bis 290.000 Einheiten geschätzt, während das Segment Trucks North America ein Absatzvolumen von 155.000 bis 175.000 Einheiten erwartet. Trotz dieser Anpassungen wird eine Profitabilität zwischen 11 und 13 Prozent für Trucks North America prognostiziert, was die Widerstandsfähigkeit des Geschäfts unterstreicht.

Das bereinigte Konzern-EBIT wird nun zwischen -5 und +5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet, während der Konzernabsatz zwischen 430.000 und 460.000 Einheiten liegen soll. Der Umsatz des Industriegeschäfts wird auf 48 bis 51 Milliarden Euro geschätzt. Insgesamt bleibt die Prognose für das Jahr 2025 stabil, unterliegt jedoch weiteren makroökonomischen und geopolitischen Entwicklungen.

Daimler Truck zeigt sich optimistisch, dass es weiterhin im Rahmen des USMCA-Abkommens operieren kann, während potenzielle Auswirkungen aus den laufenden Diskussionen über das China-Geschäft nicht berücksichtigt sind.

