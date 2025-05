Burberry plant radikalen Stellenabbau: 1.700 Jobs in Gefahr!

Der britische Luxuskonzern Burberry steht vor einem massiven Stellenabbau, der bis zu 1.700 Arbeitsplätze weltweit betreffen könnte, was etwa 20 Prozent der Gesamtbelegschaft entspricht. Diese Maßnahme ist Teil eines umfassenden Sanierungsprogramms, das darauf abzielt, das Unternehmen bis 2027 zu stabilisieren und die Effizienz zu steigern. Besonders betroffen sind Verwaltungspositionen, der Einzelhandel sowie die Produktionsstätte im englischen Castleford. Burberry plant, durch Einsparungen im Einkauf und Immobilienbereich insgesamt 100 Millionen Pfund zu sparen, wovon 60 Millionen Pfund durch den Personalabbau erzielt werden sollen.

Die Reaktion der Börse auf diese Ankündigung war positiv: Die Burberry-Aktie stieg am Mittwochmorgen in London um bis zu 8,5 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass die Strategie des neuen CEO Joshua Schulman, der im Juli 2024 sein Amt antrat, bei den Anlegern auf Zustimmung stößt. Schulman, der zuvor Michael Kors leitete, hat die Aufgabe, die Traditionsmarke, die in den letzten Jahren an Schwung verloren hat, wieder auf Kurs zu bringen. Sein Umbauplan ist bereits die vierte grundlegende Neuausrichtung des Unternehmens innerhalb eines Jahrzehnts.