DAX unter Druck: Volatilität und Zinssenkungen – Was kommt als Nächstes?

Langfristig bleibt die Hoffnung, dass die USA ihre positiven Erfahrungen aus den Verhandlungen mit China auf andere Handelspartner übertragen können. Gelingt es, neue Handelsabkommen zu schließen, könnte dies den Aktienmarkt weiter stützen. Bis dahin ist es jedoch wichtig, die wirtschaftlichen Auswirkungen der bestehenden Zölle zu beobachten, beginnend mit dem heutigen Inflationsbericht, der entscheidend dafür sein könnte, ob die DAX-Rally weitergeht oder ob wir einen kurzfristigen Höhepunkt erreicht haben.

Vor dem bevorstehenden Verfallstag am Freitag stehen die Stillhalter unter Druck, da ihre Positionen durch die jüngste DAX-Rally stark belastet wurden. Der DAX hat in den letzten 22 Handelstagen über 29 % zugelegt, was historisch stark ist. Charttechnisch könnte der DAX an einem Punkt der Erschöpfung angekommen sein, was die Möglichkeit eines Rücksetzers nahelegt. Die nächsten Kursziele könnten bei 23.200 Punkten liegen, wo sich relevante Call- und Put-Positionen befinden. Ein Rückfall unter diese Marke könnte zu einem verstärkten Abwärtsdruck führen, insbesondere nach dem Verfallstag, wenn die Absicherungen aufgelöst werden.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 23.418PKT auf Lang & Schwarz (15. Mai 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.