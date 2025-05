Allianz SE: Rekordgewinne und Aktienrückkauf – Ein starkes Jahr 2025!

Die Allianz SE hat am 13. Mai 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der der Erwerb eigener Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms bekannt gegeben wurde. Im Zeitraum vom 5. bis 9. Mai 2025 erwarb die Allianz insgesamt 133.600 Aktien. Der durchschnittliche Kaufpreis betrug 373,55 Euro am 5. Mai und 361,05 Euro am 9. Mai. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 21. März 2025 wurden insgesamt 1.403.504 Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen fanden ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und andere multilaterale Handelssysteme statt.

Zusätzlich veröffentlichte die Allianz am 15. Mai 2025 ihre Quartalszahlen für das erste Quartal 2025. Das Unternehmen erzielte ein operatives Rekordergebnis von 4,2 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das gesamte Geschäftsvolumen stieg um 11,7 Prozent auf 54,0 Milliarden Euro, wobei alle Geschäftssegmente zur positiven Entwicklung beitrugen. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum im Bereich Lebens- und Krankenversicherung, das mit einem Anstieg von 18,6 Prozent auf 25,0 Milliarden Euro glänzte.