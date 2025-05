Goldpreis fällt stark: Handelsstreit-Einigung drückt auf sichere Anlagen!

Der Goldpreis hat am Montag einen signifikanten Rückgang verzeichnet, nachdem die USA und China eine Einigung im Handelsstreit erzielt haben. Zu Beginn der Handelswoche herrschte an den Finanzmärkten eine optimistische Stimmung, was dazu führte, dass sichere Anlageformen wie Gold unter Druck gerieten. Der Preis für eine Feinunze Gold fiel auf etwa 3.233 US-Dollar, was einem Rückgang von rund 91 Dollar im Vergleich zum Freitag entspricht. Auch in Euro gerechnet erlebte Gold einen starken Rückgang und fiel um etwa 52 Euro auf 2.904 Euro je Unze.

Die Einigung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt sieht vor, dass beide Länder für die Dauer von 90 Tagen ihre Zölle auf Warenimporte erheblich senken. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, die Handelsspannungen zu verringern und den beiden Ländern Zeit geben, ihre Differenzen zu klären. Analysten sind jedoch der Meinung, dass der Goldpreis nicht weiter stark fallen wird. Robert Rennie, Rohstoffexperte bei der australischen Westpac Banking Corporation, erwartet, dass Anleger bei Preisen um die 3.200 Dollar wieder vermehrt zugreifen werden. Er schließt sogar einen Anstieg des Goldpreises in Richtung des Rekordhochs von 3.500 Dollar, das im April erreicht wurde, nicht aus. Dieses Rekordhoch war damals vor allem durch Sorgen über die aggressive Zollpolitik der USA bedingt.