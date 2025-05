Vonovia SE plant Wandelanleihen über 1,3 Milliarden Euro – Details hier!

Der größte Wohnimmobilienkonzern Deutschlands, Vonovia SE, plant die Ausgabe von Wandelanleihen im Gesamtwert von 1,3 Milliarden Euro. Diese Maßnahme wurde am 13. Mai 2025 in Bochum bekannt gegeben und erfolgt im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens, das sich an institutionelle Investoren außerhalb der USA richtet. Die Erlöse aus der Anleihe sollen für allgemeine Unternehmenszwecke, insbesondere zur Refinanzierung bestehender Schulden, verwendet werden.

Die geplanten Wandelanleihen bestehen aus zwei Serien: Die erste Serie (Serie A) hat einen Nennbetrag von etwa 650 Millionen Euro und wird am 20. Mai 2030 fällig. Die zweite Serie (Serie B) hat ebenfalls einen Nennbetrag von 650 Millionen Euro und wird am 20. Mai 2032 fällig. Beide Anleihen können in bis zu 32 Millionen neue oder bestehende Vonovia-Aktien umgewandelt werden. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre auf den Bezug der Anleihen ist ausgeschlossen.