Deutsche Bank: Rekord-Aktienrückkauf und BlackRock erhöht Stimmrechte!

Die einzelnen Rückkäufe wurden zu unterschiedlichen Kursen durchgeführt. Am 5. Mai wurden 151.582 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 23,76 Euro pro Aktie erworben, während am 9. Mai 151.069 Aktien zu einem Preis von 23,97 Euro pro Aktie gekauft wurden. Insgesamt beläuft sich das Volumen der bis zum 9. Mai 2025 im Rahmen des Rückkaufprogramms erworbenen Aktien auf 6.300.303 Stück.

Die Deutsche Bank AG hat am 12. Mai 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die über den aktuellen Stand ihres Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 5. bis 9. Mai 2025 erwarb die Bank insgesamt 758.748 eigene Aktien. Dies geschah im Rahmen eines Rückkaufprogramms, das am 1. April 2025 begann und zuvor am 28. März 2025 angekündigt wurde. Die Details der Käufe sind auf der Internetseite der Deutschen Bank einsehbar.

Die Käufe erfolgen über eine von der Deutschen Bank beauftragte Wertpapierhandelsbank und ausschließlich im elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra). Diese Maßnahme ist Teil der Strategie der Bank, den Wert für die Aktionäre zu steigern und die Kapitalstruktur zu optimieren.

Zusätzlich zur Mitteilung über den Aktienrückkauf gab die Deutsche Bank am 14. Mai 2025 eine Stimmrechtsmitteilung heraus. Diese informiert über eine Schwellenberührung der BlackRock, Inc., die nun 6,84 % der Stimmrechte an der Deutschen Bank hält. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der BlackRock 6,76 % der Stimmrechte hielt. Die Mitteilung enthält detaillierte Informationen über die Stimmrechtsanteile und die Struktur der Beteiligungen von BlackRock an der Deutschen Bank.

Die Stimmrechtsmitteilung zeigt, dass BlackRock eine bedeutende Rolle als institutioneller Investor in der Deutschen Bank spielt. Die Informationen über die Stimmrechtsanteile sind für Investoren und Analysten von Interesse, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die Einflussmöglichkeiten großer Aktionäre geben.

Insgesamt verdeutlichen die aktuellen Mitteilungen der Deutschen Bank die aktive Strategie des Unternehmens zur Rückführung von Kapital an die Aktionäre und die Bedeutung institutioneller Investoren in der Unternehmensführung.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 24,74EUR auf Lang & Schwarz (15. Mai 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.