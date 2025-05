BVB jubelt: Aktienkurs nach Sieg gegen Leverkusen sprunghaft gestiegen!

Der Aktienkurs von Borussia Dortmund (BVB) hat am Montag nach dem überraschenden 4:2-Auswärtssieg gegen Bayer Leverkusen einen sprunghaften Anstieg von fast 10 Prozent verzeichnet und erreichte mit 3,63 Euro das höchste Niveau seit Oktober. Dieser Sieg war entscheidend, um die Chance auf die Teilnahme an der Champions League zu wahren, nachdem die Saison für den BVB insgesamt enttäuschend verlaufen war. Aktuell belegt der Verein den fünften Platz in der Bundesliga, was lediglich zur Qualifikation für die Europa League führen würde. Dennoch gibt es verschiedene Szenarien, die es dem BVB ermöglichen könnten, am letzten Spieltag mit einem Heimsieg gegen den bereits abgestiegenen FC Kiel in die Königsklasse einzuziehen.

Ein entscheidendes Duell findet zwischen dem SC Freiburg, dem Tabellenvierten, und Eintracht Frankfurt, dem Dritten, statt. Sollte Freiburg verlieren oder unentschieden spielen, könnte der BVB vorbeiziehen. Selbst bei einem Sieg Freiburgs besteht die Möglichkeit, dass Dortmund Frankfurt überholt, sofern die Tordifferenz verbessert wird. Die BVB-Fans blicken also gespannt auf die letzten Spiele der Saison, in der die Mannschaft unter Trainer Niko Kovac eine Aufholjagd gestartet hat und in den letzten sieben Bundesliga-Partien sechs Siege erringen konnte.