Pfisterer Holding SE: Börsengang zum Preis von 27 Euro pro Aktie gestartet!

Am ersten Handelstag nach dem Börsengang, dem 14. Mai 2025, starteten die Aktien mit einem Kurs von 30 Euro, was über dem Ausgabepreis liegt und auf ein starkes Interesse der Investoren hinweist. Die Marktkapitalisierung zum Ausgabepreis beträgt etwa 489 Millionen Euro. Die Erlöse aus dem Börsengang sollen in erster Linie zur Finanzierung des Wachstums des Unternehmens verwendet werden, einschließlich der Erweiterung der Produktionskapazitäten und Investitionen in neue Technologien, insbesondere im Bereich der Hochspannungs-Gleichstromtechnik.

Johannes Linden, Vorstandssprecher von Pfisterer, äußerte sich positiv über den Börsengang und betonte die dynamische Entwicklung des Unternehmens im schnell wachsenden Energieinfrastrukturmarkt. Dr. Konstantin Kurfiss, ein weiterer Vorstand, bezeichnete den Börsengang als wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte und als Chance für Investoren, an der erfolgreichen Entwicklung von Pfisterer teilzuhaben.

Die Pfisterer Holding SE Inhaber-Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 30,10EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2025, 16:07 Uhr) gehandelt.