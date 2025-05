Munich Re: Gewinnrückgang durch Waldbrände – Analysten bleiben optimistisch!

Die Munich Re, der weltweit größte Rückversicherer, hat im ersten Quartal 2025 einen signifikanten Rückgang des Gewinns verzeichnet, der aufgrund der verheerenden Waldbrände in Los Angeles um fast 50 % auf etwa 1,1 Milliarden Euro fiel. Diese Entwicklung war jedoch von Analysten erwartet worden, da die Schäden aus den Bränden das Ergebnis mit rund 1,1 Milliarden Euro belasteten. Trotz dieses Rückgangs bekräftigte das Unternehmen seine Jahresprognose von 6 Milliarden Euro, was auf die weiterhin stabilen Marktbedingungen und die hohe Qualität des Portfolios zurückzuführen sei, so Finanzvorstand Christoph Jurecka.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen auf "Sector Perform" belassen und ein Kursziel von 559 Euro festgelegt. Analyst Mandeep Jagpal wies auf eine durchwachsene Geschäftsentwicklung hin, insbesondere im Bereich der Kapitalanlagen, der schwächer als erwartet abschnitt.