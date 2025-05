BMWs Hauptversammlung: Abschied, Herausforderungen und die Zukunft der Meetings

BMW hat am Mittwoch seine erste klassische Hauptversammlung seit fünf Jahren in der Münchner Olympiahalle abgehalten, an der rund 3.000 Aktionäre teilnahmen. Die Veranstaltung war von dem Wunsch geprägt, aus erster Hand zu erfahren, wie das Unternehmen mit den Herausforderungen durch US-Zölle und der wirtschaftlichen Schwäche in China umgeht. Konzernchef Oliver Zipse betonte die Bedeutung persönlicher Interaktion und den menschlichen Austausch, während Aufsichtsratsvorsitzender Norbert Reithofer die Relevanz der Präsenzveranstaltung in Zeiten großer Veränderungen hervorhob.

Ein emotionaler Höhepunkt der Versammlung war der Abschied von Norbert Reithofer, der nach 38 Jahren im Unternehmen sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender niederlegte. Er wurde von Zipse, Aktionärsvertretern und Großaktionär Stefan Quandt gewürdigt. Reithofers Nachfolger, Nicolas Peter, wurde mit über 86 Prozent Zustimmung in den Aufsichtsrat gewählt und soll noch am Mittwoch zum neuen Vorsitzenden ernannt werden.