Strategische Kooperation: Kontron und congatec revolutionieren Embedded Computing**

Durch die Nutzung von Kontrons internationalem Produktionsnetzwerk erwarten beide Unternehmen Kostenvorteile, insbesondere durch die Möglichkeit, die Produktionsstätten in den USA zu nutzen. Dies ist Teil von congatecs Strategie, einen Local-for-Local-Ansatz zu verfolgen, um den Herausforderungen des internationalen Handels und der geopolitischen Entwicklungen zu begegnen. Kontron, das über 21 Standorte weltweit verfügt, bietet Dienstleistungen in verschiedenen Branchen an, darunter Medizin, industrielle Automatisierung und Verteidigung.

Am 14. Mai 2025 gaben die Kontron AG und die congatec GmbH eine strategische Kooperation zur Herstellung von Computer-on-Modules (COMs) bekannt. Diese Partnerschaft sieht vor, dass Kontron die COMs von congatec produziert, wobei die Zusammenarbeit in Zukunft auf weitere Bereiche ausgeweitet werden könnte. Die Tochtergesellschaft von Kontron, JUMPtec GmbH, und congatec sind beide auf die Entwicklung von COMs für Embedded Computing spezialisiert, darunter Formate wie COMexpress, COM-HPC, SMARC und Q7.

Die Vereinbarung umfasst auch das Supply Chain Management, die Produktion und Logistik für die fabless congatec Gruppe. Darüber hinaus sind beide Unternehmen in Gesprächen über mögliche Partnerschaften in den Bereichen Entwicklung, Know-how-Austausch sowie gemeinsame Vertriebs- und Marketingaktivitäten. Eine mögliche Kapitalbeteiligung von congatec an JUMPtec wird ebenfalls in Betracht gezogen.

Kontron ist ein führendes Unternehmen im Bereich IoT-Technologie und unterstützt seit über 20 Jahren Unternehmen in verschiedenen Branchen mit intelligenten Lösungen. Die Übernahme der Katek SE im Jahr 2024 hat das Portfolio von Kontron um die Division GreenTec erweitert, die sich auf Solarenergie und eMobility konzentriert. Mit rund 7.000 Mitarbeitern in über 20 Ländern ist Kontron im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Congatec hingegen ist bekannt für seine leistungsstarken Hardware- und Softwarelösungen für Embedded- und Edge-Computing-Anwendungen. Die Produkte finden Anwendung in Bereichen wie industrieller Automatisierung, Medizintechnik und Robotik. Unterstützt von der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) nutzt congatec seine M&A-Erfahrung, um die wachsenden Marktchancen zu erschließen.

Insgesamt stellt die Kooperation zwischen Kontron und congatec einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung und Produktion von COMs dar, der beiden Unternehmen helfen soll, ihre Marktposition zu stärken und auf die steigende Nachfrage nach Embedded-Lösungen zu reagieren.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 22,77EUR auf Lang & Schwarz (15. Mai 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.