Sixt: Umsatzsprung trotz Verlusten – Was Anleger jetzt wissen müssen! Der Autovermieter Sixt hat zu Beginn des Jahres eine positive Nachfrage verzeichnet, insbesondere in Europa und den USA, während die Erlöse in Deutschland stagnieren. Im ersten Quartal stieg der Konzernumsatz um zehn Prozent auf 858 Millionen Euro, …