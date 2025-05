Deutsche Post AG: Rekord-Aktienrückkäufe stärken Investorenvertrauen!

Die Deutsche Post AG hat am 12. Mai 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die Informationen über ihr aktuelles Aktienrückkaufprogramm enthält. Im Zeitraum vom 5. bis 9. Mai 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 3.251.710 Aktien im Rahmen eines zusätzlichen Rückkaufprogramms. Die Mitteilung wurde gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 erstellt.

Die Rückkäufe wurden an verschiedenen Handelsplätzen durchgeführt, darunter Xetra, CBOE Europe, Turquoise Europe und Aquis Europe. Die detaillierte Aufstellung der zurückgekauften Aktien zeigt, dass am 5. Mai 2025 die meisten Käufe stattfanden, mit 500.661 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 37,0241 Euro. Der Gesamtwert dieser Transaktion betrug über 18,5 Millionen Euro. An den folgenden Tagen wurden ebenfalls signifikante Mengen zurückgekauft, wobei der höchste Durchschnittspreis von 37,6225 Euro am 9. Mai 2025 erreicht wurde.