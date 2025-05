Verbio SE: Umsatzrückgang und neue Herausforderungen im Biokraftstoffmarkt

Verbio SE hat am 13. Mai 2025 die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 veröffentlicht. Der Konzernumsatz fiel in den ersten neun Monaten um 13 % auf 1.146,5 Millionen Euro, während das EBITDA auf 22,4 Millionen Euro sank, was einem Rückgang von 72,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung ist vor allem auf ein schwaches erstes Quartal zurückzuführen, das im Vergleich zum starken Vorjahresquartal enttäuschte.

Im dritten Quartal erzielte Verbio einen Umsatz von 394,9 Millionen Euro, was einem leichten Rückgang von 3,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITDA stieg jedoch auf 8,2 Millionen Euro, was einen Anstieg von 12,7 % darstellt. Biodiesel bleibt der zentrale Ergebnistreiber, trotz eines Rückgangs der Produktionsmengen in Kanada aufgrund regulatorischer Herausforderungen. Die Bruttomarge konnte durch neue Ein- und Verkaufsverträge seit März 2025 stabilisiert werden.