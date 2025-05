Stimmrechtsänderungen bei flatexDEGIRO: Morgan Stanley und DWS im Fokus!

Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb von Aktien mit Stimmrechten durch Morgan Stanley, eine juristische Person mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA. Am 6. Mai 2025 überschritt Morgan Stanley die Schwelle von 3 % der Stimmrechte und hält nun 3,08 % der Stimmrechte, was einem Anstieg von 2,74 % in der letzten Mitteilung entspricht. Darüber hinaus hält Morgan Stanley 0,6 % an Instrumenten, was die Gesamtstimmrechtsanteile auf 3,68 % erhöht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 110.134.548.

Am 13. Mai 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung, die durch EQS News übermittelt wurde, informiert über relevante Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens. Der Emittent, flatexDEGIRO AG, hat seinen Sitz in Frankfurt am Main und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900IRBZTADXJB6757 registriert.

In einer weiteren Mitteilung vom 14. Mai 2025 informierte die DWS Investment GmbH, mit Sitz in Frankfurt am Main, ebenfalls über eine Änderung ihrer Stimmrechtsanteile. Diese Mitteilung, die ebenfalls gemäß § 40 Abs. 1 WpHG veröffentlicht wurde, bezieht sich auf den Erhalt von Aktiensicherheiten. Am 12. Mai 2025 überschritt DWS die 3 %-Schwelle und hält nun 3,08 % der Stimmrechte, was einen Anstieg von 2,84 % in der vorherigen Mitteilung darstellt. Die DWS hält keine Instrumente, die Stimmrechte beinhalten, was die Gesamtstimmrechtsanteile auf 3,08 % belässt.

Beide Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die Unternehmen in Deutschland einhalten müssen, um Transparenz über die Besitzverhältnisse und Stimmrechtsanteile zu gewährleisten. Diese Informationen sind für Investoren und Marktteilnehmer von Bedeutung, da sie Einblicke in die Machtverhältnisse innerhalb des Unternehmens geben und potenzielle Veränderungen in der Unternehmensführung oder strategischen Ausrichtung signalisieren können.

Die flatexDEGIRO AG, als bedeutender Akteur im Online-Brokerage, bleibt somit im Fokus der Investoren, insbesondere durch die jüngsten Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch die Aktivitäten großer Finanzinstitute wie Morgan Stanley und DWS beeinflusst werden.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 24,41EUR auf Lang & Schwarz (15. Mai 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.