Stimmrechtsänderungen bei SINGULUS TECHNOLOGIES: Was Investoren wissen müssen!

Am 13. und 14. Mai 2025 veröffentlichte die SINGULUS TECHNOLOGIES AG zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatten. Diese Mitteilungen informierten über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen der Gesellschaft, die in Kahl am Main ansässig ist.

In der ersten Mitteilung vom 13. Mai 2025 wurde bekannt gegeben, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in Frankfurt am Main, am 9. Mai 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritt. Der neue Stimmrechtsanteil beträgt 4,57 %, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der ein Anteil von 9,75 % angegeben wurde. Dies deutet auf eine Veräußering von Stimmrechten hin. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der SINGULUS TECHNOLOGIES AG beläuft sich auf 8.896.527.