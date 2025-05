PVA TePla: Aktienrückkauf und positive Ausblicke trotz Umsatzrückgang!

Die PVA TePla AG hat am 12. Mai 2025 eine Zwischenmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht, das im Zeitraum vom 22. November 2024 bis zum 9. Mai 2025 läuft. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 1.218.208 Aktien zurückgekauft, wobei in der letzten Woche 21.834 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 16,698 bis 17,070 Euro pro Aktie erworben wurden. Der Rückkauf erfolgt über eine beauftragte Bank im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Im ersten Quartal 2025 verzeichnete PVA TePla einen Umsatz von 58,8 Millionen Euro, was einem Rückgang von 4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBITDA sank um 6 % auf 8,2 Millionen Euro. Diese Rückgänge sind auf die schwachen Halbleitermärkte und Investitionen in Vertrieb, Service sowie Forschung und Entwicklung zurückzuführen. CEO Jalin Ketter betonte, dass der Fokus in diesem Jahr auf dem Ausbau technologischer und operativer Fähigkeiten liege, anstatt auf kurzfristigem Wachstum. Der Auftragseingang stieg jedoch auf 46,1 Millionen Euro, was auf eine starke Nachfrage aus der Energieindustrie zurückzuführen ist.