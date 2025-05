q.beyond AG: Positive Quartalszahlen trotz Umsatzrückgang – Analysten optimistisch!

Die Umsatzentwicklung wurde durch eine Anpassung der Rechnungslegung gemäß IFRS 15 beeinflusst, die dazu führte, dass nur die Gewinne aus bestimmten Kundenbeziehungen ausgewiesen werden. Bereinigt um diesen Effekt verzeichnete das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von 2 %, insbesondere im Consulting-Segment, das um 4,2 % auf 14,8 Millionen Euro wuchs. Die Bruttomarge in diesem Segment stieg um 5,1 Prozentpunkte auf 13,5 %, was auf eine verbesserte Auslastung und eine höhere Near- und Offshoring-Quote zurückzuführen ist.

Das EBITDA wuchs um 16,7 % auf 2,3 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 5 % entspricht. Diese positive Entwicklung wurde jedoch durch einen Sondereffekt in Höhe von 0,3 Millionen Euro aufgrund einer Kundeninsolvenz beeinträchtigt. Trotz dieser Herausforderungen konnte q.beyond 78 % des EBITDA in Free Cash Flow (FCF) umwandeln, was zu einem FCF von 1,8 Millionen Euro führte, ein Anstieg von 33,5 % im Vergleich zum Vorjahr.

Das Unternehmen bestätigte seine Jahresprognose für 2025 mit einem Umsatz von 184 bis 190 Millionen Euro und einem EBITDA von 12 bis 15 Millionen Euro. Analysten sind optimistisch, dass q.beyond die obere Grenze dieser Prognose erreichen könnte, insbesondere da das vierte Quartal traditionell das stärkste des Unternehmens ist.

Ein weiterer positiver Aspekt ist der Launch der "Private Enterprise AI", die auf einem Open Source-LLM basiert und Unternehmen maßgeschneiderte KI-Lösungen bietet. Diese Entwicklung könnte q.beyond helfen, sich im Wettbewerb abzuheben und neue Marktanteile zu gewinnen.

Die Übernahme des Wettbewerbers DATAGROUP durch KKR wird als Bestätigung für die Unterbewertung der q.beyond-Aktie angesehen. Analysten erwarten, dass q.beyond von dieser Marktentwicklung profitieren wird, insbesondere durch die Möglichkeit, in den Bereichen Gesundheitswesen und Energie zu expandieren. Die Analysten bekräftigen ihre Kaufempfehlungen und sehen weiteres Potenzial für Kursgewinne.

