Nagarro SE: Erfolgreicher Aktienrückkauf und Finanzbericht-Ankündigung**

**Zusammenfassung der Kapitalmarktmitteilungen der Nagarro SE**

Die Nagarro SE hat am 12. Mai 2025 eine Mitteilung über den Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms veröffentlicht. Im Zeitraum vom 5. bis 9. Mai 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 68.499 Aktien. Der Rückkauf, der am 6. Februar 2025 begann, wurde gemäß den Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gegeben.

Die detaillierten Zahlen des Rückkaufs zeigen, dass am 5. Mai 13.861 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 62,69 Euro pro Aktie erworben wurden, was einen Gesamtpreis von etwa 868.906 Euro ergibt. Am 6. Mai wurden 10.795 Aktien zu 62,84 Euro pro Aktie gekauft, gefolgt von 18.273 Aktien am 7. Mai zu 62,04 Euro. Am 8. Mai erwarb Nagarro 13.956 Aktien zu 63,33 Euro, und am 9. Mai wurden 11.614 Aktien zu 66,63 Euro zurückgekauft. Insgesamt belief sich das aggregierte Volumen der zurückgekauften Aktien auf 68.499 Stück, mit einem durchschnittlichen Preis von 63,34 Euro und einem Gesamtaufwand von rund 4,34 Millionen Euro.