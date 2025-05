Eon: Rekordgewinne und hohe Investitionen – So startet der Energieriese 2025!

Eon, der führende Energieversorger in Deutschland, hat im ersten Quartal 2025 einen signifikanten Ergebnissprung verzeichnet, der auf höhere Investitionen und kälteres Wetter zurückzuführen ist. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Finanzchefin Nadia Jakobi äußerte sich optimistisch und betonte, dass das Unternehmen eine solide Basis für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 gelegt habe. Eon bestätigte zudem seine Jahresprognose sowie die Ziele bis 2028.

Im ersten Quartal investierte Eon fast 1,5 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Investitionen flossen hauptsächlich in den Ausbau des Stromnetzes, einschließlich der Modernisierung und Digitalisierung der Infrastruktur sowie neuer Netzanschlüsse. Das Netzgeschäft ist für Eon von zentraler Bedeutung und macht den Großteil der Konzerngewinne aus, ist jedoch stark von regulatorischen Rahmenbedingungen abhängig. Ein weiterer positiver Faktor war das kältere Wetter in diesem Jahr, das zu einem höheren Energiebedarf führte.