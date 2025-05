Erster Streik in Kölner Ford-Werken: IG Metall fordert Veränderungen!

In den Kölner Ford-Werken hat erstmals in der fast hundertjährigen Unternehmensgeschichte ein Streik begonnen. Die Gewerkschaft IG Metall hat diesen Schritt initiiert, um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen und eine Überarbeitung des geplanten Sparkurses zu erreichen. Der Standort, der für den US-Mutterkonzern Ford seit Jahren ein Verlustbringer ist, beschäftigt derzeit etwa 11.500 Mitarbeiter. Bis Ende 2027 plant das Management, 2.900 Stellen abzubauen, was auf heftige Kritik der Gewerkschaft stößt.

Der Streik begann in den frühen Morgenstunden, als die IG Metall Streikposten an den Werkstoren aufbaute. Laut IG-Metall-Sprecher David Lüdtke ruht die Arbeit am gesamten Standort, einschließlich Produktion, Entwicklung und Verwaltung. Lediglich an einem Notdienst-Tor haben bestimmte Mitarbeiter weiterhin Zugang. Die Gewerkschaft hat angekündigt, dass der Streik bis Donnerstagmorgen andauern wird, um die Arbeitgeber zu einem Umdenken zu bewegen.