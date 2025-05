Roche investiert 700 Millionen Dollar: Neue Jobs und Produktionsstätte in den USA!

Die neuen Produktionsstätten sollen nicht nur zur Bekämpfung von Fettleibigkeit beitragen, sondern auch signifikante wirtschaftliche Impulse in der Region setzen. Laut den aktuellen Plänen werden mehr als 400 hochbezahlte Arbeitsplätze in der Medikamentenproduktion geschaffen, zusätzlich sind über 1.500 Arbeitsplätze im Bauwesen vorgesehen. Ein konkreter Zeitrahmen für den Abschluss der Bauarbeiten und den Produktionsstart wurde von Genentech bislang nicht kommuniziert.

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat in Zusammenarbeit mit seiner US-Tochter Genentech bedeutende Bau- und Investitionspläne für die USA angekündigt. Im Fokus steht der Bau einer Produktionsstätte für Medikamente zur Behandlung von Fettleibigkeit im US-Bundesstaat North Carolina, konkret in der Ortschaft Holly Springs. Die geplante Anlage wird auf einer Fläche von etwa 700.000 Quadratmetern errichtet und soll mit Investitionen von über 700 Millionen US-Dollar verbunden sein. Diese Investitionen könnten je nach Bedarf und politischem Umfeld in den USA noch ausgeweitet werden.

Darüber hinaus hat Roche angekündigt, bis zum Jahr 2030 bis zu 550 Millionen US-Dollar in den Ausbau seines Diagnostikstandorts in Indianapolis zu investieren. Diese Erweiterung konzentriert sich auf die Herstellung von Lösungen zur Glukoseüberwachung und wird voraussichtlich ebenfalls Hunderte neuer Arbeitsplätze schaffen.

Die genannten Investitionen sind Teil eines umfassenden Investitionspakets von bis zu 50 Milliarden US-Dollar, das Roche in den nächsten fünf Jahren in den USA umsetzen möchte. Diese Strategie zielt darauf ab, die Produktionskapazitäten zu erhöhen und die Innovationskraft des Unternehmens zu stärken, insbesondere im Bereich der Biotechnologie und Diagnostik.

Roche positioniert sich damit nicht nur als wichtiger Akteur im Gesundheitssektor, sondern auch als bedeutender Arbeitgeber in den Regionen, in denen es tätig ist. Die Investitionen in North Carolina und Indianapolis sind ein klares Zeichen für das Engagement des Unternehmens, die Gesundheitsversorgung in den USA zu verbessern und gleichzeitig wirtschaftliche Chancen zu schaffen. Die Entwicklungen werden mit Spannung verfolgt, da sie sowohl für die lokale Wirtschaft als auch für die strategische Ausrichtung von Roche von großer Bedeutung sind.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 269,4EUR auf Lang & Schwarz (15. Mai 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.