CHINT Global präsentiert Full-Chain-Innovation und Integrationsführerschaft auf der Intersolar Europe 2025

Das Ereignis war ein starker Indikator für die Marktdynamik: Sowohl der Photovoltaik- als auch der Batteriespeichersektor waren voller Aktivitäten – von Live-Projektmöglichkeiten bis hin zu bahnbrechenden Innovationen. An allen drei Tagen stach CHINT als Anbieter intelligenter elektrischer Lösungen für Hoch-, Mittel- und Niederspannungsprodukte hervor.

MÜNCHEN, 15. Mai 2025 /PRNewswire/ -- CHINT Global beendete drei lebhafte Tage auf der Intersolar Europe 2025 , einer der weltweit führenden Messen für die Solarindustrie und Energiespeicherung, und bekräftigte seine Position als vertrauenswürdiger Anbieter von Komplettlösungen für die Energiewende in Europa.

„Wir treten in eine Ära ein, in der Integratoren, EPCs und Entwickler vertrauenswürdige Partner mit bewährten technischen Fähigkeiten und End-to-End-Portfolios suchen - und das ist es, was CHINT bietet", sagte Geschäftsführer CHINT Europe.

Ein Portfolio für die Zukunft Europas

Das umfassende Angebot vonCHINT stieß bei Entwicklern aus ganz Europa auf großes Interesse, insbesondere im Bereich Leistungstransformatoren und Mittelspannungslösungen, darunter die jetzt verfügbaren SF6-freien RMU 12 kV und 24 kV, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen werden. Diese Innovationen sind eine Antwort auf die wachsende Nachfrage nach nachhaltiger, effizienter Infrastruktur für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Im Bereich der Batteriespeicher zog CHINT mit seinen containerisierten Lösungen, die alle auf dem IGCT-basierten PCS mit innovativer Kaskadenarchitektur basieren und durch eine gemeinsam mit der Tsinghua-Universität entwickelte patentierte Leistungskomponente ermöglicht werden, große Aufmerksamkeit auf sich. Diese Systeme sind im Hinblick auf Skalierbarkeit, Leistung und Einhaltung der europäischen technischen Normen optimiert.

Unterstützung von Schaltschrankbauern und Integratoren

CHINT baut seine Unterstützung für Schaltschrankbauer und Systemintegratoren weiter aus, indem es sein Angebot an Niederspannungskomponenten erweitert. Die neuen Produkte der NOARK-Reihe – darunter Leistungsschalter, Schütze und Trennschalter – erfüllen nun die sich weiterentwickelnden Spannungsstandards des Marktes von 1500 V Gleichstrom und 800 V Wechselstrom. Diese Lösungen sind so konzipiert, dass sie Leistung, Sicherheit und Kompatibilität mit den neuesten Anforderungen der PV- und Energiespeicherinfrastruktur gewährleisten.