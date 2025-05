Deutsche Börse AG: Stimmrechtsänderungen und Aktienrückkauf im Fokus!

Am 12. Mai 2025 veröffentlichte die Deutsche Börse AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung informiert über die Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch den Erwerb und die Veräußertung von Aktien mit Stimmrechten sowie durch Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte entstanden sind.

In der ersten Mitteilung wird bekannt gegeben, dass Amundi S.A. am 7. Mai 2025 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten hat. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von Amundi beträgt nun 2,61%, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 3,02% lag. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Deutschen Börse AG beläuft sich auf 188.300.000.