Zollstreit-Einigung: Kursverluste bei Bundesanleihen und steigende Renditen!

Analyst Bernd Weidensteiner von der Commerzbank kommentierte, dass sich die Lage durch die Einigung vorerst entspannt habe, was das Risiko einer US-Rezession bei gleichzeitig steigender Inflation verringere. Dennoch betonte er, dass die Verhandlungen weitergehen und ein Erfolg nicht garantiert sei, da die US-Regierung eine ausgewogenere Handelsbilanz anstrebe, was im Widerspruch zu den Interessen Chinas stehen könnte.

Am Montag sorgte ein gestiegener Risikoappetit der Anleger für deutliche Kursverluste bei deutschen Bundesanleihen. Die Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China führte dazu, dass der Euro-Bund-Future um 0,56 Prozent auf 130,02 Punkte fiel, während die Rendite der als sicher geltenden zehnjährigen Bundesanleihen auf 2,62 Prozent anstieg. Diese Entwicklung war nicht nur auf Deutschland beschränkt; auch in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum stiegen die Renditen teils erheblich, insbesondere in Japan und Australien. Die Einigung sieht eine vorübergehende Senkung der Zölle vor, wobei die US-Zölle auf chinesische Importe von 145 auf 30 Prozent sinken und die chinesischen Zölle auf US-Waren von 125 auf 10 Prozent reduziert werden.

Am Dienstag setzten sich die Kursverluste bei deutschen Bundesanleihen fort. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,11 Prozent auf 129,47 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Anleihen auf 2,68 Prozent anstieg. Wirtschaftsnachrichten aus den USA und Deutschland hatten kaum Einfluss auf die Märkte. In Deutschland hellten sich die Konjunkturerwartungen der Finanzexperten stärker als erwartet auf, während sich die Bewertung der aktuellen Konjunkturlage überraschend verschlechterte. In den USA schwächte sich die Inflation unerwartet weiter ab, was laut Christoph Balz von der Commerzbank darauf hindeutet, dass die Auswirkungen der Zölle noch nicht spürbar sind.

Am Mittwoch stabilisierten sich die Kurse deutscher Bundesanleihen leicht, der Euro-Bund-Future legte um 0,05 Prozent auf 129,50 Punkte zu. Analyst Daniel Lenz von der DZ Bank wies darauf hin, dass die Euphorie an den Aktienmärkten über die Zoll-Einigung möglicherweise nur von kurzer Dauer sein könnte, da die Zölle nur temporär gesenkt wurden. Die Konjunkturdaten blieben zur Wochenmitte weitgehend stabil, während die deutsche Inflationsrate im April auf den niedrigsten Stand seit Oktober fiel. Volkswirte erwarten, dass die Inflationsrate in den kommenden Monaten zwischen 2 und 2,5 Prozent bleiben wird, trotz der dämpfenden Effekte durch den Euro und gesunkene Energiepreise.

