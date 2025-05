Vaudoise Versicherungen: Neue Verwaltungsrätin und Rekord-Rückzahlungen für Kunden!

Am 12. Mai 2025 fand die 35. ordentliche Generalversammlung der Vaudoise Versicherungen Holding AG in Lausanne statt, bei der die Aktionärinnen und Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrats einstimmig annahmen. Ein zentrales Ergebnis der Versammlung war die Wahl von Hélène Béguin zur neuen Verwaltungsrätin. Béguin bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung und Beratung mit, unter anderem als ehemalige Partnerin bei KPMG und Präsidentin des Verwaltungsrats der KPMG Holding AG. Ihre umfangreiche Expertise wird als wertvoll für die strategische Ausrichtung des Unternehmens angesehen.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Versammlung war die Genehmigung der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Direktion für das Geschäftsjahr 2026. Das Notariatsbüro ACTA Notaires Associés wurde erneut als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gewählt, und die Ernst & Young AG wurde für eine weitere Amtszeit als Revisionsstelle bestätigt.

Im Rahmen des Internationalen Jahres der Genossenschaften kündigte die Vaudoise an, CHF 44 Millionen an ihre Versicherten zurückzugeben. Dies geschieht in Form von Prämienrückerstattungen, die 20 % Rabatt auf Haftpflicht- und Sachprämien umfassen. Diese Maßnahme unterstreicht das genossenschaftliche Engagement des Unternehmens, das seit 2011 insgesamt fast CHF 440 Millionen an seine Kunden verteilt hat.

Zusätzlich wurde die Vaudoise Versicherungen mit dem Zertifikat „Great Place to Work“ ausgezeichnet, was die hohe Mitarbeiterzufriedenheit und das Vertrauen in die Unternehmensführung widerspiegelt. Mit einem Zufriedenheitsgrad von 82 % zeigen die Mitarbeitenden eine starke Bindung und Identifikation mit dem Unternehmen.

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse der Generalversammlung und die angekündigten Maßnahmen die solide Position der Vaudoise Versicherungen im Schweizer Versicherungsmarkt sowie ihr Engagement für Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterwohl.

Die VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 639EUR auf Lang & Schwarz (15. Mai 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.