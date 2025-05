AMADEUS FIRE AG: Wichtige Korrektur zu Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht!

Am 13. Mai 2025 veröffentlichte die AMADEUS FIRE AG eine Korrektur zu einer vorherigen Stimmrechtsmitteilung, die am 12. Mai 2025 veröffentlicht wurde. Diese Mitteilung erfolgte gemäß § 40 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und hatte das Ziel, die Informationen europaweit zu verbreiten. Die Korrektur betrifft die Angaben von Herrn Florian Schuhbauer aus Deutschland und Herrn Klaus Röhrig aus Österreich, die am 12. Mai 2025 eine Änderung ihrer Ziele im Sinne des § 43 Abs. 1 WpHG mitteilten. Diese Änderung war notwendig, da ihr Stimmrechtsanteil an der AMADEUS FIRE AG am 10. April 2025 die Schwelle von 10 % überschritt.

Die Investitionen von Schuhbauer und Röhrig zielen darauf ab, Handelsgewinne zu erzielen und strategische Ziele umzusetzen. Sie beabsichtigen, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der AMADEUS FIRE AG zu erwerben, abhängig von der Entwicklung des Aktienkurses. Während sie eine Vertretung im Aufsichtsrat anstreben, planen sie derzeit keine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands. Zudem befürworten sie einen substanziellen Aktienrückkauf durch die Gesellschaft, während sie keine wesentlichen Änderungen der Kapitalstruktur der AMADEUS FIRE AG anstreben.