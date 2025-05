MPC Capital überzeugt mit starken Quartalszahlen und positiver Prognose!

Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG hat am 13. Mai 2025 ihre Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten erfüllt haben. Die Unternehmensbewertung durch die Montega AG bleibt positiv, mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 7,00 EUR für die nächsten 12 Monate. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 23 % auf 11,8 Millionen EUR, was auf höhere Management- und Transaction Fees zurückzuführen ist. Die Management Fees allein wuchsen um 18 % auf 9,2 Millionen EUR, unterstützt durch anorganisches Wachstum aus Übernahmen.

Das Unternehmen konnte seine operativen Kosten durch die gestiegenen Einnahmen decken, was die Kostendisziplin und die positive Entwicklung der Einnahmenströme unterstreicht. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) betrug 7,1 Millionen EUR, was leicht über dem Vorjahreswert von 7,0 Millionen EUR liegt. Die Co-Investment-Erträge blieben stabil, obwohl ein Rückgang von 16 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet wurde, da im Vorjahr hohe Exit-Erträge erzielt wurden. Dennoch wird das Unternehmen in der Lage sein, die geplanten Dividenden zu zahlen, die sich auf 9,5 Millionen EUR belaufen.