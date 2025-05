Brenntag senkt Gewinnprognose: Anleger reagieren mit Kursrückgang!

Unternehmenschef Christian Kohlpaintner erläuterte, dass das Quartal von geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt war, was zu Preisdruck und einer gedämpften Nachfrage führte. Im ersten Quartal stieg das operative Ebita im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent auf 264,3 Millionen Euro, während der Umsatz um 1,7 Prozent auf 4,07 Milliarden Euro kletterte. Diese Ergebnisse lagen jedoch unter den Erwartungen der Analysten. Der Gewinn, der den Aktionären zufiel, sank auf 134,4 Millionen Euro, was unter anderem auf ein schlechteres Zinsergebnis aufgrund höherer Verschuldung zurückzuführen ist.

Brenntag hat zudem seine Pläne zur Entflechtung der beiden Geschäftsbereiche Prozesschemikalien und Spezialchemikalien angepasst. Eine schnelle und vollständige Entflechtung wird nicht weiterverfolgt, was auf die schwierigen Marktbedingungen zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat seinen Sparkurs verschärft, um Kosten zu senken, und plant, Investitionen in IT und digitale Transformation über einen längeren Zeitraum zu strecken. Standortschließungen und der Abbau von Arbeitsplätzen sind bereits Teil des Sparprogramms.

Der neue Finanzchef Thomas Reisten kündigte an, dass die Kostensenkungsinitiative beschleunigt wird, um bis 2027 jährlich 300 Millionen Euro im Vergleich zu 2023 einzusparen. Im ersten Quartal 2025 betrugen die Einsparungen bereits 30 Millionen Euro. Brenntag, das international mit Industrie- und Spezialchemikalien handelt, hat in den letzten Jahren durch zahlreiche Übernahmen expandiert. In der Regel trifft das Unternehmen weniger stark auf Konjunkturabschwünge, da Kunden in solchen Zeiten eher beim Händler als beim Produzenten kaufen.

Analysten haben die Einstufungen für Brenntag nach den Quartalszahlen angepasst. Die Baader Bank belässt die Einstufung auf "Add" mit einem Kursziel von 85 Euro, während Jefferies das Kursziel von 67 auf 63 Euro senkt und die Einstufung auf "Hold" belässt.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 60,77EUR auf Lang & Schwarz (15. Mai 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.