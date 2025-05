Hapag-Lloyd: Starkes Q1 2025, aber Unsicherheiten belasten die Zukunft!

Die Hamburger Container-Reederei Hapag-Lloyd hat nach einem starken ersten Quartal 2025 mit einem Umsatz von 5,3 Milliarden US-Dollar und einem Konzern-EBIT von 487 Millionen US-Dollar einen positiven Jahresstart hingelegt. Das Unternehmen profitierte von einer hohen Nachfrage und gestiegenen Frachtpreisen, die im Durchschnitt bei 1.480 USD pro TEU lagen. Dennoch blickt Hapag-Lloyd mit zunehmender Unsicherheit auf die kommenden Monate, insbesondere aufgrund der im April 2025 erhöhten Importzölle in den USA, die zu einer Verunsicherung der Kunden und einer Belastung der Nachfrage geführt haben.

Die Unsicherheiten werden durch die unklare Sicherheitslage im Roten Meer verstärkt, was die Schifffahrt in dieser Region betrifft. Hapag-Lloyd hat zwar seine Jahresprognose bestätigt, warnt jedoch vor "sehr hohen Unsicherheiten". Die Auswirkungen des US-Handelskonflikts sind schwer abzuschätzen, insbesondere im Hinblick auf die laufenden Verhandlungen zwischen den USA und wichtigen Exportländern über den Abbau von Handelsbarrieren. Diese Entwicklungen könnten die Angebots- und Nachfragesituation in der Containerschifffahrt erheblich beeinflussen.