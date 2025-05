MLP SE: Hauptversammlung 2025 – Dividende steigt auf 36 Cent je Aktie! Am 14. Mai 2025 gab die MLP SE die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung bekannt, die am 25. Juni 2025 in Wiesloch stattfinden wird. Die Hauptversammlung wird als virtuelle Veranstaltung abgehalten, und Aktionäre können über ein …