MBB SE: Starkes Umsatzwachstum im Q1 2025 – Prognose übertroffen!

Die MBB SE hat im ersten Quartal 2025 ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum verzeichnet. Der Umsatz stieg um 26,6 % auf 260 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 31,7 % auf 29,9 Millionen Euro zulegte. Die EBITDA-Marge erreichte 11,5 % und übertraf den Vorjahreswert von 11,0 %. Trotz eines saisonal bedingten Anstiegs des Working Capitals und weiterer Aktienrückkäufe betrug die Nettoliquidität der Gruppe zum Quartalsende 466,6 Millionen Euro, wovon 262,2 Millionen Euro auf die Holding MBB SE entfielen.

Der Haupttreiber des Wachstums war das Segment Service & Infrastructure, das einen Umsatz von 159,1 Millionen Euro erzielte, was einem Anstieg von 61,8 % entspricht. Das bereinigte EBITDA in diesem Segment mehr als verdoppelte sich auf 22 Millionen Euro. Besonders hervorzuheben ist die Tochtergesellschaft Friedrich Vorwerk, die aufgrund einer starken Auftragslage und günstiger Wetterbedingungen im saisonal typischerweise schwächeren ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 73,4 % auf 133 Millionen Euro erzielte. Das EBITDA stieg um 168,9 % auf 18,2 Millionen Euro, was einer Marge von 13,7 % entspricht. Das Management rechnet aufgrund des starken Wachstums bereits jetzt damit, die Umsatzprognose von 540 bis 570 Millionen Euro am oberen Ende zu erreichen. Der Auftragsbestand lag Ende März bei 1.136,2 Millionen Euro.

Im Segment Technological Applications gab es hingegen einen Umsatzrückgang von 6,1 % auf 78 Millionen Euro, während das EBITDA um 1,6 % auf 7,9 Millionen Euro sank. Die Tochtergesellschaft Aumann verzeichnete einen Umsatzrückgang von 6,2 % auf 60,5 Millionen Euro, konnte jedoch die bereinigte EBITDA-Marge auf 11,2 % steigern. Delignit musste in einem herausfordernden Marktumfeld einen Umsatzrückgang von 5,6 % auf 17,4 Millionen Euro hinnehmen. Im Segment Consumer Goods fiel der Umsatz um 4,5 % auf 23,1 Millionen Euro, was unter anderem auf eine schwächere Nachfrage im Matratzenmarkt zurückzuführen ist.

Trotz dieser Herausforderungen erwartet MBB für das Gesamtjahr 2025 einen Konzernumsatz von 1,0 bis 1,1 Milliarden Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 11 und 14 %. Der vollständige Quartalsbericht ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Die MBB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 163,9EUR auf Lang & Schwarz (15. Mai 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.